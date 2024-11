No tendrían por qué llamarme a declarar: Estrada

José Uriel Estrada Martínez, legislador por RSP. CP

Al preguntarle sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos el pasado fin de semana cuando sustrajeron equipos de computo de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el diputado José Uriel Estrada Martínez, y extitular de este organismo, dijo que la gente puede pensar lo que quiera. “Yo solo soy un pobre campesino que habita en la serranía”.

En cuanto al móvil del suceso, dijo, “es algo que la Fiscalía General del Estado se encuentra investigando. A mí no me han llamado, no tendrían por qué, pero me mantengo atento a lo que digan”.

Agregó que los datos ya no se encuentra en papel, “pasamos a una era digital y toda la información que tiene la institución está debidamente digitalizada, protegida con sistemas informáticos, donde los municipios entregan un informe mensual que es digital, soportado en un sistema que si por alguna circunstancia se sobrecarga o le pasara algo, hay un segundo respaldo que está en otro lugar”.

En cuanto a la responsabilidad que podría tener el ahora encargado de la ASE, Wenceslao Francisco Calderón Maza, señaló que lo importante es fijar un posicionamiento porque seguramente “él tendrá más información”.

“Obviamente son hechos que no debieron haberse suscitado, pero sucedieron y somos respetuosos de las investigaciones. Yo dejé la institución desde febrero, y le guardo mucho respeto a todos los lugares donde he trabajado y me han dado de comer”, dijo.

En cuanto los posicionamientos de los titulares del Congreso del Estado, sobre investigar el hecho a profundidad, sostuvo que se mantiene respetuoso de las opiniones, “no hay nada tenso y si lo hubiera platicaría con mis dos presidentes: Luis Ignacio Avendaño Bermúdez y Mario Francisco Guillén Guillén”.

Información respaldada

El actual diputado local por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) desestimó el robo de documentación en esa dependencia, pues sostuvo que la ciudadanía no está preocupada por ese robo.

“Para que le pongamos los puntos sobre las íes, la ciudadanía está preocupada por su día a día, por su situación, no por este tipo de cosas; sin embargo, somos libres pensadores, hay libre albedrío cada quien puede pensar lo que su capacidad le dé”, declaró.

El extitular descartó que se trate de una venganza de algún actor político en su contra, y aseveró que de su parte no hay nada qué esconder y solo le queda condenar esos hechos.