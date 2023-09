No tengo favoritos en Chiapas, el pueblo elegirá

En entrevista exclusiva, Claudia Sheinbaum Pardo, ahora como coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que no tiene favoritos para la coordinación de los comités en Chiapas y no favorecerá en ninguna medida a quienes la apoyaron en su campaña interna. Dijo que cada uno de los aspirantes deberá trabajar para ganarse al pueblo que quiere representar. Habló también del Poder Judicial, el cual, dijo, es necesario reformar y se refirió a la seguridad como uno de los temas fundamentales del país.

—Claudia, bienvenida nuevamente a Chiapas, ¿qué tal?—

Al contrario, Jonathan. Muchas gracias.

— Hoy ya como coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T, quiero preguntarte una cosa: ¿Qué fue lo primero que sentiste y qué pensaste cuando te enteraste que tú eras la elegida?—

Mucha emoción, la verdad; muy contenta y también un reconocimiento por ser mujer, por ser de la Cuarta Transformación, por venir caminando desde hace años con el presidente Andrés Manuel López Obrador y al mismo tiempo una gran responsabilidad.

—Fueron seis aspirantes, cinco hombres y tú, la única mujer—

Así es, como lo decíamos en los eventos, de los seis, solamente hay una mujer. Es tiempo de mujeres y es tiempo de transformación.

—Este movimiento no es solo político, es también social. Hay mucha gente detrás de esto. Yo creo que eres la mujer que hoy tiene más relevancia por esta situación, que representa además un símbolo hacia América Latina ¿cómo te sientes con ello?—

Nuestro movimiento es algo muy especial porque nosotros no solamente somos tres partidos políticos, no solamente somos Morena, que realmente es quien recibe el mayor reconocimiento por parte de la población. No somos un partido político exclusivamente, somos un movimiento social y gracias a ese movimiento social, a que permanecemos movilizados, a que somos parte del proceso de transformación y así nos sentimos millones y millones de mexicanos y de mexicanas, es que el presidente ha podido hacer grandes cambios, incluso cambios que pudieran parecer que eran muy difíciles, como elevar el salario mínimo o como quitar el outsourcing, que inclusive se llegó con acuerdos con empresarios; si no hubiera habido este movimiento social, probablemente no hubiera podido avanzarse. Y para seguir avanzando en la transformación, que ¿qué quiere decir eso?, seguir avanzando en el bienestar de todas y todos, particularmente de los que menos tienen, en el bienestar del pueblo de México, solamente con un movimiento social, manteniendo este movimiento social activo, defendiendo al gobierno, porque ahí no hay divorcio, no hay divorcio entre gobierno y pueblo y eso es lo que nos distingue frente a otros países, incluso de América Latina, donde llegaron gobiernos progresistas y que no han podido sostenerse, porque no tienen ese apoyo popular.

—Estás en la búsqueda de la unidad. Ayer hubo una reunión en el Senado ¿Qué tal estuvo la reunión?—

Bien, hay mucha unidad en el movimiento, mucho entusiasmo y hay que mantenerlo y hay que fortalecerlo. Uno de los temas que se vienen ahora, en este periodo, es la definición de muchísimas coordinaciones estatales, municipales, distritales. Son 20 mil espacios de elección popular el próximo año. Entonces el reto más importante ahora, es que se haga por encuesta, que es la mejor manera porque no elige una persona, no hay un dedazo, sino que es a partir de lo que quiere el pueblo de cada uno de los lugares que se van a representar y al mismo tiempo pues seguir trabajando para que todos y todas sepan que el movimiento de transformación y el proyecto es lo más importante, por encima de cualquier interés personal por legítimo que sea.

—En este sentido, de los aspirantes chiapanecos ¿podemos decir que no hay un favorito de Claudia?—

No y no debe haberlo. Ahora como coordinadora nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, muy mal haría en apuntar a una persona, apuntar a otra persona, inclusive hubo compañeros y compañeras de Chiapas que me ayudaron, y yo les he dicho a ellos y a todos que no por haberme ayudado ahora llevan mano en un proceso de selección. No, igual que me tocó a mí, a todos y a todas, es la encuesta y tienen que ganarse pues al pueblo que quieren representar.

—En lo que va a ser el trayecto y la búsqueda de esta muy posible presidencia de la República, con la seguramente primera mujer, hay mucho que hacer en el Poder Judicial. ¿Qué se va a hacer ahí, Claudia?—

Desde el gobierno se promueve la libertad de expresión y quien quiere cerrar la boca pues es justamente el Poder Judicial y además, pues es un poder que se quedó en el pasado realmente, y que reivindica o apoya a los intereses del pasado y de unos cuantos. Por eso, la reforma que está planteando al Poder Judicial. El presidente está planteando que los ministros sean electos por el pueblo; y yo estoy de acuerdo, porque en algún momento también cuando se planteó la reforma electoral, de que los consejeros fueran electos por el pueblo se escandalizaron; de que cómo es posible que esto se pueda hacer, pero esa es la democracia y el Poder Judicial es un poder que no puede representar a un grupo, a un equipo. Un ministro no puede representar a quien lo nombró para que fuera aprobado en el Senado, sino que debe representar al pueblo de México y los intereses de la nación. Entonces, no solamente es eso, es incluso más complejo; por ejemplo, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial es quien se encarga de sancionar o de revisar a los jueces, pero la misma persona, sea la presidenta hoy de la Suprema Corte o en el caso de la mayoría de los poderes estatales, es la misma persona quien dirige al Poder Judicial y al Consejo de la Judicatura o al Tribunal y al Consejo de la Judicatura.

Entonces es otro tema que es importante debatir y discutir, porque finalmente, cuando hay un juez corrupto o una jueza corrupta, debe sancionarlo el Consejo de la Judicatura y la verdad es que no hemos oído muchos casos en donde así ocurra.

—En Chiapas, tres temas importantes: la seguridad, la salud y la migración—

La seguridad, yo creo que el presidente ha hecho mucho, porque a veces se dice que no se ha hecho nada y que estamos muy mal; hay menos homicidios de los que había en el 2018. Creo yo que una parte muy importante que tiene que fortalecerse es la coordinación entre la Guardia Nacional, las policías estatales y al mismo tiempo, la capacidad de inteligencia e investigación para proveer a las fiscalías de información para hacer una carpeta de investigación.

A veces hay delitos como la extorsión, por ejemplo, donde muchas veces el ciudadano no quiere denunciar porque tiene miedo, porque piensa que puede pasarle algo, y a veces ocurre así.

Entonces en la medida que se fortalezca en las capacidades de investigación e inteligencia de la Guardia Nacional, y de las policías, se coordina con la Fiscalía, de tal manera que el ciudadano que le denuncie a la policía, se hace la investigación a partir de ahí, se pide a un juez que ordene una orden de cateo, una orden de aprehensión.

Esa coordinación, esa relación entre las instituciones es fundamental para atender el tema de cero impunidad.

— Muchas gracias por esta entrevista y bienvenida a Chiapas—

Gracias a ti y a todos ustedes, Jonathan.