No tengo más remedio que ser pintor: Suasnávar

El famoso artista dice que el homenaje es emotivo, pero también una señal de que el tiempo se viene encima. Elio Enríquez/CP

Para el creador Manuel Suasnávar Pastrana (Ciudad de México 1946), quien fue objeto de un homenaje por sus 60 años de trayectoria, la pintura “es un vehículo a través del cual transitas con emoción la vida”.

La pintura, remarcó, “es un vehículo con el que vas transitando porque en el momento que improntas una imagen o un gesto al pintar, vas depositando emoción y al final es esa la que percibe el espectador, quien muchas veces se emociona no por lo que el cuadro describe, sino por lo que proyecta de la emoción contenida”.

El homenaje que le rindió el gobierno de Chiapas a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), tuvo lugar el viernes a las 19:00 horas en las instalaciones del Museo de San Cristóbal (Musac), con sede en el antiguo palacio municipal.

Montan gran exposición

A la par del homenaje se inauguró una exposición integrada por 55 obras de coleccionistas particulares y algunas de Suasnávar Pastrana, que estarán en exhibición en el Musac, situado frente al parque central de San Cristóbal.

El director de esta institución, Emilio Gómez Ozuna, dijo que la exposición estará abierta al público durante agosto y septiembre, “aprovechando los 200 años” de que Chiapas se unió a México, cuyo aniversario se celebra cada 14 de septiembre.

Manuel Suasnávar, de 78 años, nació en la Ciudad de México, hijo de dos chiapanecos: Plinio Suasnávar, oriundo de San Cristóbal y Carmen Pastrana, de Tapilula. Desde hace 41 años decidió radicar en Chiapas, después de vivir en su ciudad natal; hizo sus estudios profesionales en la Academia de San Carlos.

Se encontró con sus orígenes

Entrevistado antes del homenaje, afirmó que cuando vino a Chiapas “me empecé a encontrar nuevamente con los orígenes de mi estirpe; aquí me encontré y dije de aquí soy”.

Ha expuesto su obra en Estados Unidos y varios países de sur y Centro América y Europa

Gómez Ozuna señaló que Manuel Suasnávar “es el artista chiapaneco más longevo y con la más larga trayectoria porque estamos hablando de 60 años de su obra; con una trayectoria académica”.

“Su trabajo es muy lúdico, alegre y enfocado a la tierra caliente, al valle central de Chiapas donde él se desarrolla y retroalimenta de todo este discurso que nos viene a ofrecer”, señaló.

Agregó: “Tenerlo en el Musac es un honor porque es uno de los más grandes pintores de Chiapas por su trayectoria, por su paleta y ya no necesita firmar. Si uno voltea a ver su obra ya sabe que es de él. Sus personajes son muy chiapanecos, muy de su entorno y de su contexto, trabaja turismo, realismo, figurativo, ensueño. Es un artista muy completo, de los más reconocidos en Chiapas”.

El tiempo se viene encima

–¿Qué representa para usted este homenaje?– se le preguntó a Suasnávar Pastrana.

–“El homenaje le representa mucho a mis hijos y a mi familia; a ellos les gusta mucho que a su padre le reconozcan el esfuerzo que hace, pero a mí lo único que me produce es la angustia de que el tiempo se me viene encima y cada vez puedo pintar menos. Si antes podía trabajar ocho o 10 horas diarias, ahora sólo tres o cuatro.

Añadió: “hace poco me llevaron cien cuadros a Brasilia y allá dije que sería lo último que haría, pero uno sigue y sigue y ya no pude dejar de hacer esto. No tengo otro remedio más que ser pintor”.