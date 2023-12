“No tengo padrino”, dice Granda Pastrana

Desde las primera horas de este lunes, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) abrió la convocatoria para el registro de personas que aspiran a ocupar las alcaldías y diputaciones locales en Chiapas, con la facilidad de que este proceso se extienda hasta el 6 de diciembre.

En este sentido, el aspirante Felipe Granda Pastrana hizo patente su derecho político al confirmar su inscripción a esta actividad interna, asegurando que sus recorridos serán austeros en busca de la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Mencionó que fue respetuoso de la ley y de los tiempos; ahora sus encuentros con la población estarán basados en el respeto. “Siempre he participado en política, no por un interés monetario, sino por un interés de que a Tuxtla le vaya bien. Por eso estamos trabajando, por eso camino y disfruto mucho caminar, visitar las colonias y saludar a los tuxtlecos y apoyarlos”, complementó.

Segundo intento

Granda Pastrana va por su segundo intento en este proceso interno de Morena. En el trienio pasado también participó, pero no fue elegido para representar al partido en la contienda electoral; sin embargo, aseguró que tiene información de que en este momento se mantiene arriba en las encuestas.

“Yo no tengo un padrino, no tengo un grupo político que esté atrás de mí. Mi padrino y mi grupo político son los tuxtlecos, son los que me apoyan y con ellos quiero trabajar”, remarcó.

Expectativa

Se espera que las personas que se inscriban para competir puedan hacer recorridos en las diversas colonias de Tuxtla Gutiérrez, para mandar mensajes a la militancia y también a simpatizantes de Morena.

Granda Pastrana reiteró: “Confío en el proceso de Morena, confío en ellos. La vez anterior me discipliné, yo he seguido trabajando”. Añadió que formó dos mil comités para este partido en la ciudad.

Finalmente, el aspirante puso sobre la mesa una incidencia donde el personal del SAT llegó a tomar fotografías al almacén que tiene (como parte de su actividad empresarial) ubicado en Comitán. Sin embargo, eso no lo detendrá en sus aspiraciones políticas.