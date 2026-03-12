No todas las escuelas tendrán puente largo

El calendario escolar oficial establece que el próximo viernes 13 de marzo será día de descarga administrativa, para que las y los docentes registren las calificaciones en la plataforma oficial, por lo tanto, los estudiantes no acuden a las escuelas; sin embargo, la suspensión de clases es opcional.

Muchas escuelas, sobre todo de secundaria, sí tienen actividades escolares, según reportan madres y padres de familia, por lo que no todos y todas las estudiantes de nivel básico disfrutarán del segundo megapuente de este año, considerando que el lunes 16 es feriado por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Descanso obligatorio

Esa fecha sí es descanso obligatorio para todas y todos los niveles educativos, incluidos también las y los trabajadores del sector público y privado. Será un fin de semana largo, para algunos niños y adolescentes desde el viernes y para el resto de la población, desde el sábado hasta el lunes.

Los trabajadores del sector privado, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, tanto personas empleadoras como personas trabajadoras deberán determinar cuántos deben laborar el día de descanso obligatorio.

Las personas trabajadoras que deban presentarse a laborar de manera habitual tendrán derecho a recibir independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, es decir, un salario triple.

Según dicha legislación, los días festivos en México se recorren al lunes anterior más cercano, a fin de crear días puentes o fines de semana largos para fomentar la convivencia familiar, con ello el turismo local y regional.