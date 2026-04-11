No todos resultan con saldo a favor

Parte de presentar la declaración anual es verificar si resulta o no saldo a favor, lo que se conoce como la devolución de impuestos. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (Sat) esto se está realizando en un lapso de cinco días hábiles para personas físicas.

El contador público René Cruz Montalvo, comentó que muchos contribuyentes con ingresos por sueldos salarios tienen la idea de que al presentar su declaración tendrán saldo a favor en materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR), la sugerencia es revisar antes del trámite toda su información, no sea que resulte en saldo en contra.

Casos

Podría ocurrir que personas con ingresos por sueldos y salarios que no rebasan los 400 mil pesos anuales y por lo tanto, no tienen obligación de presentar declaración anual, resulten con saldo a favor y no lo sepan.

La forma de saberlo es entrar al portal del Sat con su firma electrónica o la e.firma y revisar si está en ese supuesto, de ser así tendría que presentar su declaración de impuestos con todos los requisitos establecidos.

Las devoluciones ocurren cuando al efectuar el cálculo de los impuestos resulta que el contribuyente pagó más de lo que debía, por lo que puede solicitarlo ante el SAT para que le sea devuelta la cantidad extra.

Seguimiento

Para ejercer ese derecho existe la posibilidad de recibir el saldo a favor automáticamente, o bien, se puede hacer mediante formato oficial. Es posible darle seguimiento a través del portal oficial del SAT.

Las personas físicas son las que emiten comprobantes fiscales digitales por internet por honorarios, por actividades empresariales y profesionales, sí deben presentar su declaración anual a más tardar el 30 de abril. Es importante que revisen todos sus ingresos correspondientes a 2025.