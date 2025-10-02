No vamos a bajar la guardia: Aparicio

Para reforzar alianzas estratégicas y continuar estableciendo acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento de la estrategia de seguridad en Chiapas, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto al coordinador general de Administración y Finanzas, Hugo Alejandro Zúñiga Román, sostuvo una reunión de trabajo con Empresarios chiapanecos de la Innovación Social A.C.

Durante este importante encuentro con líderes empresariales, el secretario de Seguridad del Pueblo recalcó que es fundamental mantener una comunicación asertiva y coordinada con los diferentes sectores de la sociedad para establecer un canal de comunicación abierto que permita seguir impulsando acciones de seguridad, prevención y proximidad social que refuerce la consolidación de Chiapas como un estado en donde la seguridad involucra a todas y todos.

Con gran entusiasmo y compromiso social, los empresarios chiapanecos manifestaron el interés de sumarse al esfuerzo de seguridad que bajo el liderazgo del ejecutivo estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, ha colocado a Chiapas en esta Nueva ERA como un referente nacional en materia de seguridad con cifras históricas, que pasó de ser la entidad que ocupaba los primeros lugares de inseguridad, homicidios y delitos de alto impacto, a ocupar por varios meses consecutivos el primer lugar, como el estado en el que menos delitos se comenten.