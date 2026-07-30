No vamos a dar un paso atrás: Óscar Aparicio

La paz se construye escuchando, acompañando y estando donde la gente más lo necesita. Con ese compromiso, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, participó en las Jornadas por la Paz: Prevenir para el Buen Vivir, en el municipio de Pantelhó, lideradas por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, donde ambos refrendaron que esta Nueva ERA continuará trabajando desde el territorio para devolver la tranquilidad a las familias.

Ante habitantes del municipio, autoridades y representantes de los tres órdenes de gobierno, el titular de la SSP aseguró que en Pantelhó la recuperación de la paz es un compromiso firme que se fortalece todos los días con cercanía, diálogo y acciones concretas. “En Pantelhó no vamos a dar un solo paso atrás en la recuperación de la paz. Somos un gobierno de territorio y seguiremos junto a la gente, porque esa es la visión de nuestro gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar”, afirmó.

Compromiso

Aparicio Avendaño destacó que la seguridad no solo se construye con presencia institucional, sino también con la confianza de las familias, participación ciudadana y trabajo coordinado entre gobierno y sociedad para atender las causas que generan la violencia.

Señaló que el Plan Estratégico de Seguridad “Prevenir para el Buen Vivir” representa una nueva forma de servir al pueblo, colocando a las personas en el centro de cada decisión y fortaleciendo la prevención, convivencia pacífica y bienestar de las comunidades.

Con estas acciones, la SSP reitera que mantendrá una presencia permanente en Pantelhó y en todas las regiones del estado, convencida de que la paz se construye todos los días con responsabilidad, unidad y un profundo compromiso con las y los chiapanecos.