No vendo promesas a la gente con el voto: Adela Ramos

Adela Ramos Juárez, diputada federal por el Distrito II con cabecera en Bochil, compartió sus experiencias durante su presente gestión, el cambio de partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al Partido Acción Nacional (PAN), así como sus consideraciones hacia el presidente de la República.

Proceso interno

Ramos Juárez —días después de haberse desafiliado de Morena— apareció en un evento público dentro de la mesa del presídium con representantes del Frente Amplio, integrado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), en el que diversas personas se preguntaron sobre cuál sería su participación en dicha coalición.

La diputada aseguró que se gestionan las condiciones necesarias para tener una convocatoria con un perfil fuerte que haga competencia al coordinador estatal de los Comités de la Cuarta Transformación, Eduardo Ramírez Aguilar, asegurando que no ven al estado con oportunidades a cargos ni puestos políticos, sino como una necesidad de resolver problemáticas apremiantes como la inseguridad.

Por ello, consideró al Frente como una propuesta legítima, el cual no quiere “vender promesas” ni “enamorar a las personas con el voto”.

¿Candidatura única?

Ramos Juárez denunció los ataques por parte del Estado hacia el Frente, los cuales buscan golpear y dividir; no obstante, aún siguen en el trabajo de buscar al perfil más idóneo, con la intención de que no exista un distanciamiento tras la selección.

“Estoy hablando de división en opiniones, tal vez, de sentir en algo o discrepar en algo, pero aquí es más fuerte lo que nos une, y lo que nos une se llama Chiapas. Es una causa, es una lucha (…). Afortunadamente, los perfiles que estamos en el tablero somos gente que venimos de lucha, que hemos trabajado por el estado años antes”, comentó.

La diputada, al tomarse en cuenta dentro de dicho tablero, mencionó su ruta de trabajo en favor del sindicalismo; además, fue enfática al decir que no la hace más fuerte por tener una foto con el presidente.

De cara a las elecciones de 2024, no titubeó al decir sobre la existencia de un contubernio entre fuerzas de grupos delincuenciales con candidatos o candidatas: “Son fuerzas externas que lamentablemente están en complicidad con el gobierno. También lo podemos decir. ¿Por qué no? Yo sí lo digo. Hay complicidad, hay contubernio, hay unidad ahí por ese lado. Y no puedo decir que sea indestructible, pero sí es fuerte. Es más fuerte que nosotros, si nos vamos a medir fuerzas, obviamente. Pero aquí es política, aquí se trata de defender al pueblo, aquí es la Constitución. Aquí tenemos nuestras garantías individuales, el ejercicio de nuestros derechos”, añadió.

Por tanto, se escudó al expresar la solidez en el trabajo del Partido Acción Nacional (PAN), por ser el primero de la oposición en México bajo una ideología humanista. Aunque hoy le queda claro que no hay partidos “buenos ni malos”.

“No hay partido de izquierda ni de derecha. Yo si algo entendí y lo tuve que aprender a la mala, es que la oligarquía, el neoliberalismo y el conservadurismo están Morena. Algún día se llamó PRI, otro día se llamó PAN, hoy se llama Morena. Y eso lo viví, no me lo contaron. Ahora sí, como en la película, yo estuve ahí. Lo viví en carne propia”, expresó.

Señalamiento

Sobre lo anterior, el pasado 28 de octubre de 2022 denunció que su remoción de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se habría debido a que apoyó la solicitud de comparecencia en la Cámara de Diputados de los presuntos responsables de denuncias de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), de lo cual señaló como responsable a su coordinador parlamentario, Ignacio Mier Velazco.

El pasado 12 de noviembre también denunció públicamente a Mier Velazco, por lo que consideró violencia política de género por haberla removido a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, además de impedirle hacer uso de la tribuna, presentar iniciativas y presionar el sentido de su voto; por ello anunció que lo había denunciado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pidió su remoción de la coordinación parlamentaria de Morena.

Tras mantener las acusaciones y señalamientos anteriores contra los liderazgos de su bancada, el 10 de octubre de 2023 anunció que dejaba el grupo parlamentario de Morena y se integraba al partido blanquiazul.

Trabajo legislativo

La diputada es licenciada en Ciencias de la Educación con terminal en Ciencias Sociales por la Universidad Valle del Grijalva (UVG), así como maestra en Pedagogía por la Universidad del Sur.

En 2021 fue postulada candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia a diputada federal por el Distrito 2 de Chiapas, con cabecera en Bochil. Elegida para la LXV Legislatura de dicho año, a 2024, integrando el grupo parlamentario de Morena.

En la Cámara de Diputados es secretaria de la Comisión de Infraestructura e integrante de la Comisión de Educación; de 2021 a 2022 fue integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

De forma puntual, la diputada —según los datos de la Dirección General de Apoyo Parlamentario de la Cámara de Diputados y Diputadas—, en el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año se adhirió a tres iniciativas y se sumó a una grupal. De las cuatro, una fue aprobada, una desechada y dos están en pendiente. En el primer receso se sumó a una grupal, la cual fue aprobada.

Para el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año, se adhirió a una y se sumó a dos grupales. Una fue aprobada y dos se mantiene en pendientes. Para el primer periodo de sesiones del segundo año, se sumó a cuatro iniciativas del su grupo parlamentario, más uno de diversos grupos; cuatro fueron aprobadas y una se mantiene en pendiente. Para el segundo periodo de sesiones de ese año, se adhirió a tres más y acompañó otras tres de su grupo; las seis se mantiene en pendiente.

Finalmente, para el primer periodo de sesiones del tercer año, se ha adherido a 199 iniciativas presentadas; todas ellas se mantienen en pendiente. En síntesis, la diputada se ha adherido a 217 iniciativas, de las cuales únicamente siete se han aprobado.

Dentro de su trabajo, una de las proposiciones con punto de acuerdo presentada por la diputada fue realizada el 12 de abril del año pasado, por el que se exhorta a la Jucopo de esta soberanía, a proponer la creación de una Comisión Especial que dé seguimiento y reciba información que resulte pertinente para iniciar los procesos judiciales en contra del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como a funcionarios de su gobierno encargados de la seguridad pública y procuración de justicia.

Para el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año, sumó 32 asistencias; dos de ellas inasistencias justificadas. Para el segundo periodo, añadió 25 asistencias más.

Ante esto, la diputada admitió: “he hecho muy poco si lo valoran así”. Aunque, de manera pragmática, consideró realizar diferentes esfuerzos, como haber operado en contra de dictámenes que pudieron haber afectado al pueblo.

“Como lo es la cobranza delegada para los maestros, donde podían ser embargados de manera injusta, podrían dar los créditos, subir al 180 por ciento; entonces, la cobranza delegada era un tema de injusticia, donde el gobierno abandona totalmente al maestro y ya le pueden embargar de una manera injusta. Esa iniciativa la bajamos. (…). También bajé la iniciativa charra, que solo podrían aspirar a los puestos sindicales los que tuvieran toma de nota, o sea, los charros. Yo soy de la Coordinadora, o sea, yo soy de la lucha. Entonces también me tocó bajar ese dictamen”, explicó.

La diputada justificó su actuar legislativo debido a que “la desactivaron” en Morena, es decir, la limitaron en sus funciones: “Me desactivaron, me bajaron de la tribuna, nunca me dieron tribuna porque sabían que yo me iba a subir a defender al pueblo. Y allá te suben con guiones planchados, nada más a insultar a la oposición, pero eso no le sirve al pueblo. Eso de insultar a la oposición no nos resuelve nada”, añadió.