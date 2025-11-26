Noche de Estrellas, este sábado 29 de noviembre

El próximo sábado 29 de noviembre se realizará en San Cristóbal de Las Casas el evento denominado Noche de las Estrellas, organizado por la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real México.

Francisco Ignacio García Torres, uno de sus integrantes, explicó que se trata de “un evento de divulgación enfocado a la astronomía, pero ahora tiene un tema principal, ya que está centrado en las ciencias y tecnologías cuánticas, dado que hace cien años se publicó el primer artículo dando formalidad a esta área de la física”, expuso.

“Vamos a tener varias actividades, como talleres artísticos, bailes, charlas y demostraciones con telescopio”, dijo en entrevista.

Añadió que las actividades iniciarán desde las 10 de la mañana y concluirán a las 10 de la noche; se realizarán en las instalaciones de la Universidad Mesoamericana, que se ubican en el sur de la ciudad coleta.

Planes

“Tenemos pensado, según las condiciones atmosféricas, observar por lo menos dos objetos: La luna y Saturno, pero veremos si podemos ver la Nebulosa de Orión y las pléyades”, señaló.

García Torres dijo que ello dependerá de las condiciones climatológicas de ese momento. “La observación astronómica comenzará a partir de las siete de la noche. Es un evento gratuito, abierto a todo público”.

Recordó que Noche de las Estrellas es un evento que se realiza cada año a nivel nacional entre noviembre y diciembre, y cada edición tiene una temática.

El también maestro en astrofísica, comentó que los telescopios estarán abiertos el próximo sábado para quienes quieran observar la luna y Saturno.