Nochebuena en Tuxtla: convivio y responsabilidad

Mientras cientos de familias tuxtlecas se preparan para celebrar la Navidad y recibir el Año Nuevo, brigadas de protección civil, paramédicos y trabajadores esenciales permanecerán en guardia durante las noches del 24 y 31 de diciembre.

Lo que para muchas familias es tiempo de reunión y convivencia, para los cuerpos de emergencia significa jornadas continuas, sin descanso, para atender incidentes en una de las temporadas con mayor movilidad del año.

Celebración

Estela Hernández, habitante de la capital, compartió que este diciembre tiene un significado especial para su familia.

“Esta ocasión será acompañada de toda mi familia. Va a venir una tía de Morelia, todos unidos y más que nada bendecida porque vamos a estar juntos y celebrar el cumpleaños de mi abuelita también”, relató.

Para ella, la convivencia en Tuxtla ha cambiado en comparación con años anteriores.

“Ahora ya estamos más juntos, hay más convivencia y también las actividades que se están viendo en el parque y alrededores llaman más la atención para estar en familia”, comentó.

Trabajo por hacer

Para los cuerpos de emergencia, la Navidad no implica pausa. Eliezer Cruz Hernández, paramédico y comandante operativo de la Secretaría de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, explicó que el operativo decembrino se mantiene activo en todo momento.

“Nosotros tenemos un ritmo de trabajo que no se pierde. Habrá guardias los días 24, 25, 31 y primero de enero; el personal operativo estará activo”, afirmó.

Reconoció que trabajar estas fechas tiene un impacto emocional. “Es nostálgico perderse el abrazo, la cena y el festejo familiar, pero tenemos un compromiso con la ciudadanía y esa es nuestra responsabilidad”, añadió.

También alertó sobre el incremento de incidentes durante estas celebraciones. “Por la gran movilización y la combinación del alcohol con el volante, los accidentes tienden a aumentar”, puntualizó.

Por otro lado, comerciantes señalaron que la Nochebuena se vive de manera sencilla, con trabajo moderado y disfrutando de una cena familiar.