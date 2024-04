Noé Castañón León: político y jurista intachable

El pasado fin de semana falleció, a los 76 años de edad, Noé Castañón León, un reconocido político y jurista chiapaneco, que dejó un importante legado de justicia, de lucha contra la tiranía de Pablo Salazar y de defensa a favor de los pueblos indígenas.

Trayectoria

Noé Castañón León nació en el municipio de Berriozábal. Sentó un precedente dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al haber sido nombrado ministro a la edad de 37 años, siendo entonces la persona más joven en haber recibido dicha encomienda.

El 25 de abril de 1995, luego de regresar a su tierra natal, fue nombrado presidente del entonces Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

En su gestión destacó la realización de foros regionales con la participación de barras y colegios de abogados, así como el impulso a la gestión de archivos e investigación y preservación de la historia de esta casa de la justicia.

Además, derivado de un taller de trabajo en materia indígena y después de múltiples reuniones con diversos grupos indígenas de Chiapas, Castañón León propuso un novedoso sistema de enlace de la administración indígena con la administración de justicia constitucionalmente establecida.

Dicha propuesta se entregó al Congreso con iniciativas de reformas a la Constitución local y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en las que se establecía la creación de los Juzgados de Paz y Conciliación Indígena, incorporando a las autoridades tradicionales como auxiliares en la administración de justicia.

Enfrentó la tiranía

De acuerdo con una publicación de esta casa editorial de enero del año 2001, en ese entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado (STJE), Noé Castañón León responsabilizó al gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, de cualquier atentado que sufrieran 16 magistrados, así como él mismo y sus familiares, tras haber resultado reelecto en este encargo.

Las relaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo se tensaron luego de que Noé Castañón León hiciera un recuento de las acciones que pretendió concretar el gobernador para imponer en el cargo de presidente a Rafael Ibarrola Serrano, y sobre todo para someter a este poder a sus designios.

El escenario se complicó fundamentalmente a partir de que Noé Castañón León solicitó una audiencia con carácter de urgente al en ese entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, y al propio presidente de la República, Vicente Fox Quesada, para hacerles de su conocimiento la serie de amenazas de las que habían sido objeto los 16 magistrados, él y todos sus familiares.

Como lo estipula la ley, los magistrados del STJE eligieron al titular de este órgano, ratificando a Castañón León; sin embargo, el mandatario intensificó una serie de cabildeos para intentar imponer a Ibarrola Serrano, según la versión del titular del Poder Judicial.

Frente a lo que definió como una situación inconcebible, en ese entonces anunció que desde el recinto máximo del STJE solicitó la intervención inmediata del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, “como responsable de velar por el cabal respeto de las garantías individuales y el imperio de la soberanía de los estados y la división de poderes”.

Mientras que a los diputados federales y senadores del Congreso de la Unión les solicitó su intervención directa, y al Poder Legislativo local le demandó su solidaridad y la condena de lo que calificó como una represión.

En ese momento, a la población chiapaneca le hizo un llamado para que sepa que el Poder Judicial —que presidía— lo único que anhela es ejercer las funciones de manera independiente.

Un gran secretario de Gobierno

En el año 2007, en la última comparecencia ante el Pleno de la LXV Legislatura para cumplir con la obligatoriedad de la glosa del VI Informe del Poder Ejecutivo estatal, Castañón León destacó la atención a conflictos como el caso Chimalapas, CFE, electorales y Acteal; además de la eliminación del arraigo, creación de los nuevos municipios y nuevas subsecretarías.

Uno de los anuncios de mayor relevancia fue el acuerdo que se logró con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre la firma de una serie de convenios con los gobiernos municipales para que cada pago realizado por el consumo de energía eléctrica sea dirigido directamente a saldar las deudas millonarias de los ayuntamientos.

Entre algunas cifras entregadas está la conseguida por la Mesa de Reconciliación, con la que mil 374 presos en cárceles chiapanecas alcanzaron el beneficio de la libertad anticipada.

Además, los reportes que obligaron a la eliminación de la figura del arraigo en Chiapas, pues Castañón León dijo que de mil 580 personas solo 189 fueron sentenciadas, y mil 341 fueron privados de su libertad como por 30 días, al encontrarse bajo una investigación judicial.

De igual forma, recalcó la atención de antiguas demandas con la creación de los municipios de Mezcalapa, El Parral, Emiliano Zapata y Belisario Domínguez; este último para afianzar la soberanía del territorio chiapaneco ante el conflicto con el gobierno oaxaqueño.

En ese momento enfatizó la realización de las tres mesas de diálogo intergubernamentales para solucionar el conflicto de los Chimalapas, en las que siempre se demostró la razón legal del gobierno chiapaneco sobre el oaxaqueño para evitar que le fuese arrebatado territorio a nuestro estado.

Al ser cuestionado por la diputada perredista Alejandra Soriano sobre la persecución a activistas opositores al régimen en Chiapas y conflictos electorales, Castañón León contestó lo siguiente:

“La ubico en el gobierno anterior del PRD al que usted pertenece, en el gobierno que se encarceló a líderes sociales y persiguió a la prensa. Hoy en Chiapas no existe un solo líder social privado de su libertad. No tenemos conflictos poselectorales. No tenemos a nadie privado de su libertad por sus ideas”.

“El trabajo realizado por los transeúntes del poder que hoy critican y descalifican lo que antes adulaban, son legados que quedan para Chiapas sometidos al juicio de la historia. El legado para el gobierno que comienza es recibir un estado en paz, con seguridad y armonía, como se encuentra Chiapas”, concluyó.

Lamentan su partida

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer el sábado 20 de abril por el Alto Tribunal del Poder Judicial, que externó su pésame por el fallecimiento ocurrido el viernes 19 de abril.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó en redes sociales: “Desde el Gobierno de Chiapas expresamos nuestro más sentido pésame a la familia Castañón Ramírez por la irreparable pérdida de un gran jurista chiapaneco, don Noé Castañón León. Descanse en paz”.

El exmandatario Juan Sabines Guerrero, quien hizo mancuerna en su mandato con Noé Castañón, lamentó su fallecimiento y escribió: “Entrañable amigo y compañero de lucha por el Chiapas de entonces, el más seguro desde que existen datos oficiales, el Chiapas que se entregó sin conflictos ni invasiones a la siguiente administración, gracias a tu talento y sapiencia”.

Por su parte, el magistrado Guillermo Ramos Pérez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas, también escribió en sus redes sociales: “Despedimos no sólo a un ilustre chiapaneco, sino además a un gran jurista, que desde los distintos espacios que ocupó a lo largo de su carrera, abonó siempre al desarrollo de nuestra entidad y a quien con gran orgullo recordaremos como pilar fundamental de nuestra gran familia del Poder Judicial”.

Además, el político Roberto Albores Gleason expresó: “Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de don Noé Castañón León, un ilustre jurista de Chiapas y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su contribución al derecho y a la justicia en nuestro país será recordada siempre. Mis pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento de duelo. Envío mis más sinceras condolencias”.