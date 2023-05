Calles corren riesgo de encharcarse por basura

Debido a las lluvias que se avecinan, los habitantes de Pijijiapan iniciaron una campaña de limpieza con el propósito de retirar todo tipo de basura de las calles que represente un peligro de taponamiento y así la corriente de agua transite sin ningún obstáculo.

Los ciudadanos dijeron que la campaña de limpieza se puso en marcha desde el pasado jueves, en donde habitantes voluntarios sacaron todo tipo de basura de las calles y de las alcantarillas, a fin de que estas no estén tapadas y el agua no se quede estancada. De esta forma no representará ningún tipo de problema para la ciudadanía.

Señalaron que en otros años la situación se ponía complicada porque nadie limpiaba las calles, sobre todo las que tenían basura.

Manifestaron que el principal problema es que al taparse las alcantarillas el agua deja de fluir, se formaban grandes pozas, lo que hacía que las familias tuvieran problemas con el agua, porque esta llegaba hasta los corredores de sus casas.

Estos trabajos de limpieza les ayudarán a que el agua ya no quede estancada y siga su curso normal cuando se presenten las lluvias, por lo que también pidieron a los habitantes a no dejar basura en la calles, pues de lo contrario se seguirá corriendo un alto riesgo de que las calles y avenidas se tapen durante la temporada de lluvias.