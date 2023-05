Estudiantes denuncian techos rotos en Tonalá

Total inconformidad existe entre estudiantes y padres de familia en contra de los directivos de la Escuela Preparatoria núm. 01, debido a que los salones están muy deteriorados e incluso en varios de ellos entra el agua cada vez que se registran las lluvias.

Los estudiantes dijeron que existen al menos cinco salones en donde se mojan, puesto que los techos presentan goteras y hasta el momento los directivos no han mandado a componer los salones donde cae agua.

Indicaron que a la citada escuela ingresa mucho dinero por el pago de inscripciones, así que no es posible que no manden a componer los techos; además, algunas ventanas y baños están dañados, ya no sirven, pues no han sido cambiados desde hace 30 años.

Por ello, los padres de familia manifestaron que es urgente que quienes se encargan de la dirección de esta escuela se pongan a trabajar sobre esta problemática, pues hasta el momento estos salones deterioros le dan mala imagen a la escuela y quienes la visitan siempre se llevan una muy mala impresión.