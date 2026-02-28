﻿﻿
Nombra Congreso a magistrados del TSJ

Febrero 28 del 2026
La Comisión Permanente tomó protesta a Sandra Ivonne Gómez Dominguez y Antonio Valdez Meza como magistrados del TSJ. CP
En sesión extraordinaria celebrada en la sede del Poder Legislativo de Chiapas, la Comisión Permanente presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, determinó nombrar y tomar protesta de rigor a los ciudadanos Sandra Ivonne Gómez Dominguez y Antonio Valdez Meza como magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado.

Lo anterior, al atender el oficio turnado a esta soberanía popular, signado por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, donde realiza la propuesta de ambos ciudadanos para integrar el Poder Judicial.

Así también, a propuesta del mandatario chiapaneco se ratificó a Mario Antonio Ruiz Coutiño, para integrar como magistrado dicho organismo judicial.

Estas designaciones, sostuvo la presidenta de la Mesa Directiva, reafirman nuestro compromiso con la legalidad, la institucionalidad y el fortalecimiento de la impartición de justicia en Chiapas.

En la Sexagésima Novena Legislatura, seguimos trabajando con responsabilidad para garantizar que el sistema judicial cuente con perfiles preparados, éticos y comprometidos con el pueblo chiapaneco.

