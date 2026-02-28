Nombra Congreso a magistrados del TSJ

En sesión extraordinaria celebrada en la sede del Poder Legislativo de Chiapas, la Comisión Permanente presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, determinó nombrar y tomar protesta de rigor a los ciudadanos Sandra Ivonne Gómez Dominguez y Antonio Valdez Meza como magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado.

Lo anterior, al atender el oficio turnado a esta soberanía popular, signado por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, donde realiza la propuesta de ambos ciudadanos para integrar el Poder Judicial.

Así también, a propuesta del mandatario chiapaneco se ratificó a Mario Antonio Ruiz Coutiño, para integrar como magistrado dicho organismo judicial.

Estas designaciones, sostuvo la presidenta de la Mesa Directiva, reafirman nuestro compromiso con la legalidad, la institucionalidad y el fortalecimiento de la impartición de justicia en Chiapas.

En la Sexagésima Novena Legislatura, seguimos trabajando con responsabilidad para garantizar que el sistema judicial cuente con perfiles preparados, éticos y comprometidos con el pueblo chiapaneco.