Nombra Congreso a nueva alcaldesa en Suchiapa

El Congreso del Estado de Chiapas designó este martes a Guadalupe Flores Chanona como presidenta municipal de Suchiapa, tras la reciente detención del ahora exalcalde Jorge Lorenzo Lara Cordero, quien fue arrestado junto con el exedil Alexis Nucamendi Gómez.

Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, detalló que el sábado recibió la propuesta del Cabildo del citado municipio para que Flores Chanona tomara el cargo de presidenta municipal, tras haber encabezado la cuarta regiduría del municipio.

Sostuvo que la medida busca mantener la gobernabilidad en el municipio y dar continuidad a los trabajos del Ayuntamiento, pues, la ciudadanía debe ser la primera beneficiada.

Con ello se formaliza la asignación de la autoridad municipal y se evita que la alcaldía quede acéfala.

Puntualizó que Cámara Baja estatal tiene la facultad de decidir quién encabeza los cabildos cuando hay ausencias, incluso independientemente de la prelación que los integrantes ocupen dentro del cabildo, según establecen la Constitución y la Ley de Desarrollo Constitucional.

Al ser cuestionada por el fuero del exalcalde detenido, la legisladora afirmó que, de acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía, se le investiga específicamente por delitos de corrupción.

Recordó que el Congreso reformó su ley para poder actuar conforme a los procedimientos y que ha habido otros casos en distintos municipios en los que se actúa bajo el mandato, dejando un mensaje claro que no hay tolerancia a la corrupción.