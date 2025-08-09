Nombram a José Nahed investigador emérito

José Nahed Toral, investigador del Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente de la Unidad del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) San Cristóbal, fue distinguido como Investigador Nacional Emérito.

Reconocimiento

Este reconocimiento es el más alto nivel otorgado por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) y honra la trayectoria académica de más de 43 años de Nahed Toral en el estudio de los sistemas de producción animal, agro y silvopastoriles, certificación orgánica, socioeconomía, tecnología agrícola tradicional, prácticas agroecológicas, seguridad alimentaria, modos de vida sustentables y sustentabilidad de agroecosistemas en zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas.

Contribución

El ahora distinguido ha colaborado con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y con la revista Leisa, como integrante del Comité Regional de América Latina desde 2001.

El área de difusión de Ecosur informó que durante su carrera académica, Nahed se desempeña en el grupo académico de Ganadería Sustentable y Cambio Climático, por lo que ha contribuido significativamente al conocimiento científico con miras al desarrollo sustentable y ha demostrado una firme e importante responsabilidad social con la investigación científica, el desarrollo regional, el desarrollo comunitario, la formación de recursos humanos de alto nivel, la vinculación-incidencia participativa con el sector social y la divulgación científica.