Nombran a autoridades de los 3 barrios de Chamula

En un ambiente de paz y conforme a sus usos y costumbres, en Juan Chamula se llevó cabo la elección y entrega de nombramientos (Teno’mbuntikj) a las nuevas autoridades tradicionales de los tres barrios. Acto que fue presidido por las autoridades del municipio.

A la ceremonia asistieron más de 5 mil personas del municipio de origen tsotsil, quienes se congregaron en la plaza principal. La ceremonia se realizó la noche del sábado y se prolongó hasta la madrugada de este domingo para elegir a las nuevas autoridades de los tres barrios: San Juan, San Sebastián y San Pedro.

Se nombraron alcaldes, mal-cabildos, mayoles (sic) (Policías), entre otras autoridades, en lo que corresponde a los tres barrios.