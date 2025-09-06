Nombran a Judith Yanini hija predilecta de SCLC

La sancristobalense Judith del Carmen Yanini Flores será nombrada “Hija Predilecta de San Cristóbal de Las Casas”.

El reconocimiento se entregará el domingo 14 de septiembre a las 17:00 horas, en el auditorio “Manuel José de Rojas” de la Facultad de Derecho de la Unach, campus San Cristóbal, designado como recinto oficial para la realización de esta sesión solemne de Cabildo.

La distinción de Hija Predilecta se otorga a personas con aportaciones destacadas en los ámbitos cultural, social, humanitario o empresarial.

Aportación

Judith Yanini ha sobresalido por su compromiso con el desarrollo turístico y económico de la ciudad, así como por su labor social en favor de niñas, niños y adolescentes indígenas de los Altos de Chiapas, a través de fundaciones que brindan apoyo emocional, educativo y económico, con un impacto duradero en la comunidad.

Estas acciones han fortalecido la identidad y el legado cultural de San Cristóbal, en el marco de las actividades conmemorativas rumbo a los 500 años de su fundación.

El acuerdo se dio en sesión ordinaria de Cabildo, a propuesta de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación del Ayuntamiento, presidida por la regidora Roxana Ramos Sangeado.