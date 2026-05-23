Nombran a nueva directora de la Policía Municipal

En la mañana del viernes fue nombrada Anny Rebeca Sánchez, como nueva directora de la Policía Municipal de Comitán, quien en trienios anteriores se desempeñó como directora de Vialidad y Tránsito Municipal, así como asesora jurídica del Ayuntamiento comiteco.

El relevo se dio en el edificio de Seguridad Pública Municipal y contó con la presencia del presidente municipal, así como mandos de la Policía Estatal y de Defensa.

Rebeca Sánchez llega en sustitución de Froilán Grajales, quien se desempeñó como secretario de la SSP desde enero de 2025.

Rebeca Sánchez agradeció el respaldo del edil, así como del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y de Óscar Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, reiterando su compromiso de trabajar en unidad en las acciones de seguridad del municipio.