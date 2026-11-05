Nombran a nueva visitadora de la CEDH

Leticia Sánchez Méndez, abogada maya tseltal, fue nombrada como visitadora general especializada en Atención de Asuntos Indígenas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas, puesto que hasta hace unas semanas ocupaba Rosa Pérez Pérez, exalcaldesa de Chenalhó, quien fue vinculada a proceso por el delito de fraude.

A través de un comunicado, se indicó que el presidente de la CEDH, Horacio Culebro Borrayas, exhortó a la nueva titular a desempeñar esta responsabilidad “con honestidad, transparencia, sensibilidad social y un profundo sentido de compromiso con la ciudadanía”.

Objetivos

Asimismo, Horacio Culebro dijo que otro de los objetivos encomendados a la abogada es “tratar de sacar adelante a esta visitaduría, que mucha falta hace para la región de los Altos”.

Por su parte, la también activista reiteró que la defensa de los derechos humanos debe construirse desde la escucha, el respeto a la dignidad humana y el reconocimiento de la diversidad cultural, lingüística y social de los pueblos y comunidades indígenas.

“Estoy convencida de que las instituciones también se enriquecen cuando reconocen los saberes de los pueblos, cuando escuchan a las mujeres indígenas y cuando comprenden que la justicia debe dialogar con nuestras realidades, identidades y formas de vida”, dijo Sánchez Méndez.