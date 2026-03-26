Nombran a nuevo director en Cobach

El Plantel 05 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), con sede en Huehuetán, cuenta con nuevo director. La dirección general de la institución, a cargo de Viridiana Figueroa, nombró a Marco Antonio Castellanos Marroquín como titular del plantel.

La designación fue bien recibida por la comunidad estudiantil, debido a la experiencia administrativa del nuevo directivo, quien previamente se desempeñó en el mismo cargo en planteles de Tapachula y Huehuetán.

Cabe recordar que el pasado 19 de marzo el anterior director, Luis Alberto González Munguía, fue destituido tras denuncias de padres de familia por presuntas irregularidades dentro y fuera del plantel, situación que derivó en protestas y bloqueos en la carretera costera.

En tanto, el docente Pedro Albino fue nombrado director del plantel de Cacahoatán, cargo que ocupaba Castellanos Marroquín, quien a partir de ahora asume una nueva encomienda en Huehuetán. El objetivo, señalaron, es fortalecer liderazgos en materia educativa y garantizar la calidad académica, así como impulsar actividades culturales y deportivas.

El Cobach apuesta por estrategias educativas probadas, con resultados efectivos y una mejora constante, como —afirman— lo han demostrado ambos directores. Castellanos Marroquín es un profesionista con experiencia en la docencia y la administración, conocedor de las necesidades de estudiantes, docentes y de la comunidad escolar.

Padres de familia señalaron que su regreso al plantel responde al objetivo institucional de contar con perfiles capaces de generar resultados y fomentar una comunidad estudiantil incluyente, en un contexto que demanda reforzar valores desde las aulas.