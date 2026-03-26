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Nombran a nuevo director en Cobach

Marzo 26 del 2026

El Plantel 05 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), con sede en Huehuetán, cuenta con nuevo director. La dirección general de la institución, a cargo de Viridiana Figueroa, nombró a Marco Antonio Castellanos Marroquín como titular del plantel.

La designación fue bien recibida por la comunidad estudiantil, debido a la experiencia administrativa del nuevo directivo, quien previamente se desempeñó en el mismo cargo en planteles de Tapachula y Huehuetán.

Cabe recordar que el pasado 19 de marzo el anterior director, Luis Alberto González Munguía, fue destituido tras denuncias de padres de familia por presuntas irregularidades dentro y fuera del plantel, situación que derivó en protestas y bloqueos en la carretera costera.

En tanto, el docente Pedro Albino fue nombrado director del plantel de Cacahoatán, cargo que ocupaba Castellanos Marroquín, quien a partir de ahora asume una nueva encomienda en Huehuetán. El objetivo, señalaron, es fortalecer liderazgos en materia educativa y garantizar la calidad académica, así como impulsar actividades culturales y deportivas.

El Cobach apuesta por estrategias educativas probadas, con resultados efectivos y una mejora constante, como —afirman— lo han demostrado ambos directores. Castellanos Marroquín es un profesionista con experiencia en la docencia y la administración, conocedor de las necesidades de estudiantes, docentes y de la comunidad escolar.

Padres de familia señalaron que su regreso al plantel responde al objetivo institucional de contar con perfiles capaces de generar resultados y fomentar una comunidad estudiantil incluyente, en un contexto que demanda reforzar valores desde las aulas.

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