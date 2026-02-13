Nombran a presidente de Canirac consejero del CCE

En una sesión celebrada este jueves, Christian Jonathan Pérez Morales, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas, rindió protesta como consejero del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del estado, organismo que integra a los principales sectores productivos de la entidad.

En entrevista, Pérez Morales expresó su satisfacción por este nombramiento que, dijo, asume con responsabilidad y compromiso.

“El día de hoy tomé protesta como consejero en el Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas. Me honra formar parte de este espacio integrado por más de 20 líderes de distintos organismos, cámaras y asociaciones empresariales, que en conjunto representan a más de 5 mil unidades de negocio, todos con la visión clara de sumar, aportar y conducir acciones en favor del bienestar y desarrollo de Chiapas”, señaló.

El también líder restaurantero en el estado agradeció la invitación y la confianza depositada por Efraín Gurría Penagos, presidente del CCE Chiapas, a quien reconoció como “amigo” y motor de este importante esfuerzo de unidad empresarial.

La incorporación de Pérez Morales al consejo del CCE fortalece la presencia del sector restaurantero en uno de los espacios de mayor incidencia en la política económica y empresarial de Chiapas. Desde su posición, buscará impulsar iniciativas que favorezcan la competitividad, la formalidad y el crecimiento del sector de alimentos y bebidas, uno de los más dinámicos en la generación de empleo en la entidad.

Mensaje

“Seguiremos trabajando con compromiso y responsabilidad por nuestro estado”, afirmó el nuevo consejero, quien adelantó que una de sus prioridades será articular esfuerzos entre las distintas cámaras para impulsar el desarrollo económico regional y mejorar las condiciones del entorno empresarial.

El Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas se consolida así como un frente común que agrupa a la iniciativa privada organizada, con el objetivo de incidir en la construcción de políticas públicas que promuevan inversiones, certidumbre jurídica y desarrollo sostenible.