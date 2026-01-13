Nombran a Síndica del Ayuntamiento de Cintalapa

La Comisión Permanente dio lectura al oficio turnado por parte de la FGE, donde informa de la situación jurídica de la ciudadana Sally Edith Gallardo, síndica municipal de Cintalapa de Figueroa.

De esta manera, por urgente/obvia resolución, se declaró la falta al cargo. Por tal motivo, se designó a María Eulalia Martínez como síndica municipal. En consecuencia, y con el objeto de cubrir la vacante, se nombró a la ciudadana Levy Mayeli Farrera como regidora de representación proporcional por el Partido del Trabajo, quienes entrarán en funciones a partir del 12 de enero.