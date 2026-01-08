Nombran alcaldesa para el municipio de Cintalapa

En sesión ordinaria este miércoles, la Comisión Permanente del Congreso de Chiapas, presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, declaró la falta absoluta del presidente municipal de Cintalapa de Figueroa, Ernesto Cruz Díaz, y nombró a la regidora Eva Elia Guzmán Gutiérrez como nueva alcaldesa del municipio.

La decisión se tomó tras la lectura oficial de un oficio enviado por el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, en el que se notificó la aprehensión del entonces alcalde, Ernesto Cruz Díaz, efectuada por agentes ministeriales en cumplimiento de una orden judicial.

El mandamiento judicial, girado por el juez de control, Armando Morales Juárez, se emitió dentro de la causa penal 003/2026, vinculada a una carpeta de investigación por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad en agravio del erario municipal de Cintalapa.

La diputada Gómez Mendoza fundamentó el procedimiento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 92 de la Constitución local y las disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Ante la vacante, señaló la necesidad de “preservar y fortalecer la gobernabilidad municipal” y asegurar la representación política y administrativa que exigen los ciudadanos de Cintalapa.

Con base en el artículo 177, fracción III, de la Ley del Congreso del Estado, se sometió a consideración de la Comisión Permanente y que el asunto fuera tratado como de “urgente u obvia resolución”, moción que fue aprobada por unanimidad mediante votación económica.

Nombramiento

Posteriormente, se propuso el nombramiento de la regidora Eva Elia Guzmán Gutiérrez como presidenta municipal y, para cubrir la vacante que ésta dejaría en el cabildo, se designó a Eva María Morales Leyva como regidora de representación proporcional por el partido Redes Sociales Progresistas.

Ambas propuestas fueron aprobadas por los y las legisladores presentes. Eva Elia Guzmán Gutiérrez y Eva María Morales Leyva asumirán sus cargos a partir de este miércoles 7 de enero de 2026, según lo declarado en la sesión.

Con ello, el Congreso del Estado busca dar continuidad a la administración pública de Cintalapa y atender la coyuntura generada por la detención del exalcalde, quien quedó sujeto a proceso penal y se encuentra en prisión preventiva.