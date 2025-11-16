Nombran como huésped distinguido a David Figueroa

El Ayuntamiento de Tapachula nombró “Huésped Distinguido” y entregó las llaves de la ciudad, al presidente de la Unión Internacional del Notariado, Dr. David Figueroa Márquez, por su trayectoria, méritos y aportes jurídicos y humanistas. Con la representación del alcalde, Yamil Melgar Bravo, la síndico municipal, Cleo Ortiz Huerta, destacó que la trayectoria de Figueroa Márquez ha sido fundamental para promover la actualización jurídica, la digitalización de procesos y la cooperación global en beneficio de las instituciones y de los ciudadanos.

Resaltó que el doctor David Figueroa Márquez representa los valores que distinguen al notariado: honorabilidad, ética, certeza y servicio a la sociedad, virtudes que lo han mantenido con su liderazgo al frente de la Unión Internacional del Notariado, que aglutina a 93 países.

Distinción

La síndico municipal de Tapachula entregó las llaves de la ciudad como símbolo de aprecio, respeto y admiración a su trayectoria, y en reconocimiento a sus aportes al desarrollo jurídico y social de nuestro país y del mundo. El doctor David Figueroa Márquez, agradeció el reconocimiento y recordó que hace dos décadas en esta ciudad fue el iniciador de la campaña conocida internacionalmente como “Septiembre, Mes del Testamento”, que brinda certeza jurídica y patrimonial a miles de personas alrededor del mundo.