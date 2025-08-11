Nombran nueva coordinadora de Pueblos Mágicos

Verónica Alcántara Martínez, de la Asociación Mexicana de Hoteles, fue nombrada nueva Coordinadora del Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos, en sustitución de Alba María de Guadalupe Moguel Gómez, quien renunció “por la falta de apoyo de la autoridad municipal”, según afirmó.

Verónica Alcántara Martínez se hará cargo de fortalecer la infraestructura turística de la ciudad colonial.

Este fin de semana la autoridad Municipal nombró a los nuevos integrantes del Comité de Pueblos Mágicos.

Verónica Alcántara Martínez, de la Asociación Mexicana de Hoteles, asumió la coordinación del comité, mientras que David Armendáriz Lessieur, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turísticos (Canaco-Servytur), fue nombrado secretario técnico, con el compromiso de impulsar acciones en favor de un turismo más inclusivo y sostenible.

Durante la ceremonia de los nuevos nombramientos se destacaron proyectos como la remodelación de Santo Domingo, mejoras en accesibilidad, un nuevo mercado de artesanías, entre otros.

Se dio a conocer que ya se están distribuyendo siete mil libros turísticos y que están instalando nuevas señaléticas. También se informo que este lunes se presentará el video oficial de promoción turística de la ciudad.