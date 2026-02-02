Nombran nueva directiva del Cocoparci

La nueva directiva del Comité de Consulta y Participación Ciudadana de Tapachula ha sido nombrada; instrumento por el cual los ciudadanos deben mantener una comunicación, por medio de opiniones, abierta y cimentada en materia de anticorrupción con los órganos de gobierno con respecto a programas o acciones de interés social, además dee ser el canal de vinculación con las organizaciones sociales y académicas.

Durante una asamblea de vocales celebrada la tarde del viernes 30 de enero, fue nominado como nuevo presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci) de Tapachula, el abogado Ulises Gerónimo Ramos López para el periodo 2026-2027.

Al mismo tiempo, también fueron nombrados: Fernando Didier Rodríguez Mendoza, secretario; Beatriz López Salinas, tesorera; Bertín Gerónimo Pérez, prosecretario; y José Luis Martínez Yapur, protesorero.

Gerardo Castillo Rosas, que llevó la representación del Consejo Municipal de Seguridad Pública (Comsep), fue el encargado de tomarles protesta a los nuevos directivos del Cocoparci.

Antes, el dirigente saliente, Everardo Espinosa Perianza, dijo que, al concluir su mandato, se había permitido convocar a asamblea para nombrar a la nueva directiva, recayendo de manera unánime el nombramiento de Ramos López.

Dentro de los trabajos desarrollados por Espinosa Perianza, resalta la conexión que estableció con los dirigentes de distintas colonias y las autoridades correspondientes para resolver asuntos en materia de seguridad.