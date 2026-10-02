Nombran nueva Mesa Directiva del Congreso

Este jueves 1 de octubre se designó la nueva Mesa Directiva del Congreso del Estado, la cual será encabezada por la diputada morenista, Marcela Castillo Atristain, misma que fue ratificada con 40 votos como presidenta, y junto con el resto de la mesa designada, conducirá los trabajos legislativos desde este primero de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027.

En entrevista, la legisladora dijo que el inicio del periodo ordinario marca el último año de la legislatura y calificó el cargo como “una alta responsabilidad” y “un alto compromiso”.

Sostuvo que se trata de una legislatura “progresista, de avanzada”, que ha sacado adelante iniciativas en diversos temas, y adelantó que la agenda legislativa del tercer año, con asuntos pendientes, se dará a conocer en los próximos días.

Castillo Atristain recordó que la legislatura ha aprobado iniciativas para proteger los derechos de las mujeres, incluidos sus derechos político-electorales.

Consideró que el proceso electoral será una “gran prueba” para esas reformas, con el propósito de que se cumpla la ley y se evite la violencia política en razón de género contra las candidatas.

Señaló que el Congreso tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la ley, y exhortó a las instituciones a trabajar en equipo y cumplir cada una con sus responsabilidades.

Nulidad en comicios por violencia de género

Destacó la reforma a la Ley de Procedimientos Electorales que establece la violencia política en razón de género como causa de nulidad en los comicios de 2027. Pidió a los medios de comunicación ayudar a difundirla, pues, dijo, quienes pretendan ejercer esa violencia “se la van a pensar dos veces” porque ahora hay consecuencias.

Ante el señalamiento de que hay casi 60 iniciativas sin dictaminar, la diputada reconoció que existen muchos temas pendientes por legislar y pidió que, más allá de los procesos electorales, “no se pierda la productividad”, tanto en la presentación como en la aprobación de iniciativas.