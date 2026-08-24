Nombran nueva presidencia en el Congreso del Estado

Este domingo el Congreso del Estado aprobó la licencia a Alejandra Gómez Mendoza al cargo de diputada y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de la LXIX Legislatura.

Durante la misma sesión, con 34 votos a favor, el pleno nombró a la diputada Marcela Castillo Atristain como la nueva presidenta de la Mesa Directiva.

Separación del cargo

Gómez Mendoza dirigió un emotivo mensaje de despedida, agradeciendo a sus compañeros legisladores por todo el respaldo recibido y al pueblo de Chiapas por el honor de haber trabajado por el bien de todos los sectores.

“He decidido solicitar licencia por tiempo indefinido al cargo de diputada de esta Sexagésima Novena Legislatura y con ello separarme también de la encomienda que me fue conferida de presidir la Mesa Directiva de este Honorable Congreso del Estado”, expresó.

Agregó que: “No es una decisión fácil, pero sí es una decisión congruente. Desde la gratitud, los cargos no nos pertenecen, los cargos son públicos, los cargos son del pueblo, se reciben prestados de él y él nos enseña que nos debemos únicamente al poder de voluntad de las mujeres y hombres a los que les rendimos cuentas”.

Respecto a los trabajos a los que dará continuidad la Sexagésima Novena Legislatura, la diputada morenista Marcela Castillo dijo que se ha distinguido por sacar adelante iniciativas progresistas.

“Yo estoy segura de que vamos a seguir trabajando en equipo como lo ha venido realizando y se vienen temas de gran trascendencia para el Estado. Por eso es que confío en que, junto con mis compañeras y compañeros, vamos a seguir trabajando en equipo como lo venimos haciendo”, aseguró.

En este escenario destacó el anuncio que el gobernador Eduardo Ramírez hizo a través de sus redes sociales de esta iniciativa de reforma, para garantizar la participación de las mujeres en los procesos electorales.

“Es de reconocerse esta propuesta de ley en la que evidentemente, con mucha responsabilidad, vamos a trabajar y obviamente a darle adelante a todos los temas que están pendientes”, expresó.

Por último, dio a conocer que estará al frente de esta encomienda del 24 de agosto al 30 de septiembre del presente año.