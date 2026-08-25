Nominan a mujeres para formar parte de la comunidad Aúna

La joven Celeste Coello Armas, habitante de San Cristóbal de Las Casas, fue nominada por segunda ocasión para formar parte de Aúna, una comunidad nacional que impulsa la formación, el liderazgo y la participación de mujeres en México.

Integrante de Aúna desde 2023, Celeste vuelve a ser reconocida por su trayectoria y trabajo en favor de diversas causas sociales.

Estudiante de Derecho, promotora de proyectos comunitarios, activista social y defensora del bienestar animal, Coello Armas ha construido una trayectoria que combina formación académica, trabajo comunitario y participación ciudadana.

Tres chiapanecas, tres formas de construir liderazgo

La edición 2026 también representa un momento significativo para Chiapas, con la nominación, por primera ocasión, de dos mujeres más del estado de Chiapas, junto a Celeste Coello Armas.

Entre ellas se encuentra la maestra Teresa Desaida Herrera, abogada originaria de Teopisca, Chiapas, con Maestría en Administración Pública y actual regidora plurinominal del Ayuntamiento de Teopisca.

También fue nominada por primera ocasión la maestra Alondra M. Vázquez Lara, bióloga de formación y activista ambiental, quien desarrolla actividades de sensibilización para la conservación de la naturaleza y los manglares junto a comunidades costeras.

Forma parte del Comité de Atención a las Juventudes de Tuxtla Gutiérrez y en 2025 recibió el Premio Municipal de la Juventud de su municipio por su compromiso con el cuidado de la naturaleza.

Aúna es una plataforma colectiva y apartidista en México que impulsa el liderazgo político de las mujeres para transformar la vida pública del país. Nació en el año 2020 y funciona como un movimiento feminista enfocado en la participación sustantiva y la democracia paritaria.