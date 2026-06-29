Norma contra ecocidios por desarrollo urbano

La Zona Metropolitana está unificada por ordenamiento territorial, pero debe ser atendida respetando sus diferencias ecosistémicas, por ello se está creando un criterio normativo que evite ecocidios en nombre del desarrollo urbano, explicó la titular de la Secretaría de Medio ambiente e Historia Natural (Semahn), Magdalena Torres Abarca.

Dijo que para evitar más daños al medio ambiente en el marco de los planes municipales de desarrollo, se está creando un instrumento de planeación para Berriozábal, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, San Fernando, Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez.

Esto atenderá casos como desarrollos inmobiliarios, creación de espacios urbanos, cambio de usos de suelo, proyectos de reforestación, entre otros.

Se busca, dijo la secretaria, crear una estrategia que permitirá orientar el crecimiento y desarrollo de la región con criterios ambientales, territoriales y de sostenibilidad.

Participación interinstitucional

Dijo que en este proyecto participarán los tres órdenes de gobierno, además del sector empresarial y organizaciones civiles.

Señaló que recién se entregó a los presidentes municipales la propuesta del proyecto Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Corredor Metropolitano del Centro de Chiapas, así como de la propuesta del Convenio de Coordinación para su aprobación en el seno de los Cabildos Municipales y del Reglamento para el Comité de Ordenamiento Ecológico.

Serán los alcaldes quienes analicen y aprueben este instrumento normativo y técnico de política ambiental que permitirá regular el uso del territorio con base a la aptitud ecológica de los ecosistemas y las necesidades de desarrollo de la población.

De esta manera se orientarán las decisiones públicas y privadas hacia un modelo territorial sostenible que favorezca la conservación de los recursos naturales y la gestión integral del territorio.