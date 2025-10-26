Normalistas anuncian movilización en SCLC

A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, estudiantes de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, anunciaron una movilización para este domingo en San Cristóbal de Las Casas, para exigir justicia y castigo a los responsables.

“Será una marcha en repudio a la desaparición de nuestros 43 hermanos normalistas de Ayotzinapa, Guerrero”, da a conocer el comunicado.

El punto de concentración será a las cuatro de la tarde sobre la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas–Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 46, de donde partirá la movilización al centro de San Cristóbal.

Los estudiantes recordarán a los 43 normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, quienes fueron desaparecidos en circunstancias violentas en el año 2014.

“¡¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!!, ¡¡Ni perdón ni olvido!!, ¡¡No somos todos nos faltan 43!!, ¡¡A las escuelas normales las quieren desaparecer, nosotros con lucha y sangre las vamos a defender!!”, precisa la convocatoria.