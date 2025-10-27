Normalistas marchan a 11 años de Ayotzinapa

Estudiantes de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek realizaron una marcha la tarde de este domingo en San Cristóbal de Las Casas, para exigir verdad y justicia por los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La marcha inició a las 16:00 horas desde el kilómetro 46 de la carretera de cuota san Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez con rumbo al centro de la ciudad.

Los manifestantes reiteraron su solidaridad con las familias de las víctimas y exigieron al Gobierno Federal el esclarecimiento total de los hechos y castigo a los responsables.

Lo anterior como parte de la acción global por Ayotzinapa, al cumplirse 11 años y un mes de la desaparición forzada de los normalistas ocurrida en Iguala, Guerrero.