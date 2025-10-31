Normalistas realizan exposición de altares en SCLC

Estudiantes de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”, realizaron este jueves la exposición de altares representativos de las lenguas originarias Ch’ol, Tseltal, Tojolabal, Mam, Zoque y Tsotsil, con el propósito de fortalecer la identidad cultural y preservar las tradiciones de los pueblos indígenas de Chiapas.

Esta actividad forma parte del compromiso institucional entre el sector educativo y las autoridades municipales. Se llevó a cabo por la mañana en la plaza de la Catedral en San Cristóbal de Las Casas.

Los altares resaltan el valor de la diversidad lingüística y cultural como pilares de una educación con sentido comunitario.

Resaltan el patrimonio de Chiapas

Los normalistas dieron a conocer que cada altar fue elaborado con elementos tradicionales que simbolizan la herencia ancestral y la cosmovisión de las comunidades originarias.

De esta manera -se dijo-, la Escuela Normal reafirma su compromiso con la formación integral de las y los jóvenes, promoviendo el respeto, la preservación y el orgullo por las raíces indígenas.