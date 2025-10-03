Normalistas se enfrentan con la policía en SCLC

Estudiantes de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”, se manifestaron para conmemorar los 25 años de la fundación de esta institución, así como para expresar su repudio a la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

Sin embargo, al llegar al parque central de San Cristóbal se enfrentaron con elementos de la policía y vandalizaron una motocicleta. Los manifestantes denunciaron que fueron agredidos por los agentes municipales.

Inicio de manifestación

Los normalistas que portaban trajes regionales de sus comunidades se concentraron en el kilómetro 46 de la autopista San Cristóbal – Tuxtla Gutiérrez, donde bloquearon la vía por un momento; después brindaron una conferencia de prensa y comenzaron su recorrido al centro de San Cristóbal de Las Casas.

“Estamos orgullos y llenos de alegría porque nuestra institución está cumpliendo 25 años de vida, de lucha combativa y siempre viva”.

Durante la manifestación repudiaron lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 ante el crimen de Estado, ya que el presidente de ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz mandó a reprimir y hostigar a los estudiantes.

Conflicto

Los manifestantes, al llegar al centro de San Cristóbal de Las Casas, se toparon con la policía municipal, con quien mantuvieron un enfrentamiento.

Al respecto, la presidenta municipal Fabiola Ricci dijo que no permitirán actos de violencia por parte de estudiantes de la Jacinto Canek.

En un breve comunicado reprobó lo ocurrido la mañana de este jueves al tiempo de señalar que “siempre serán respetuosos de cualquier manifestación, hoy tuvimos un momento complicado en nuestra ciudad”.

Aseguró que los policías siempre van estar al resguardo de la ciudadanía y apuntó que los elementos acudieron respetando el protocolo de protección a la ciudadanía.

Tras lo ocurrido, los normalistas realizaron su mitin en la plaza de Catedral, donde denunciaron “que fueron agredidos por los policías y que una de sus compañeras resultó lesionada”. Posteriormente se retiraron ante la mirada de los agentes que permanecían en el parque central.