Normalistas toman las oficinas de la Cosicam

Alumnos de la Escuela Normal Mactumatzá se manifestaron a las afueras de las oficinas de la Coordinación Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Cosicam).

El inmueble ubicado en la zona oriente de la cuidad capital permanecía cerrado por los normalistas que demandaron un informe del avance de una serie de peticiones ante la institución.

Este evento generó incomodidad entre los trabajadores del centro educativo quienes no podían salir del edificio, durante el tiempo que los estudiantes realizaban su manifestación.

Marcha

En este contexto se recordó que la Mactumatzá encabezará una marcha el 26 de febrero a las cuatro de la tarde, partiendo del parque de la Juventud, finalizando con un mitin político en las oficinas de Gobierno del Estado en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez.

Esto en conmemoración de la desaparición forzada de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, agremiados todos a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México