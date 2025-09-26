Normalistas y maestros anuncian movilización

A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI) y estudiantes de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, anunciaron movilizaciones en San Cristóbal de Las Casas para exigir justicia y castigo a los responsables.

El magisterio y normalistas hicieron un llamado a padres de familia, organizaciones y ciudadanía en general a sumarse a estas acciones, reiterando que la demanda central es el esclarecimiento total del caso Ayotzinapa y el castigo a los autores materiales e intelectuales.

El NEI-CRACH informó que este viernes 26 de septiembre más de 500 docentes se concentrarán desde las 9:30 de la mañana sobre la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas–Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 46, donde prevén realizar un bloqueo carretero.

Mientras que los normalistas de la Jacinto Canek convocaron a una marcha en San Cristóbal de Las Casas, cuyo punto de reunión será también en el kilómetro 46, a las cuatro de la tarde, para luego dirigirse al centro de la ciudad.