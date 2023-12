Normas oficiales regulan producción de lácteos

Consuelo González Pastrana, secretaria del Consejo Directivo Nacional de la Federación Mexicana de Lechería, comentó que han trabajado por ocho años en la formulación de normas oficiales mexicanas (NOM) para todos los productos lácteos, algo importante porque tiene impacto en todo el país. Asimismo, lograron concretar la NOM de la leche en polvo.

Mencionó que México importaba leche desde 1944 y no había una norma oficial obligatoria, por lo que no había forma de controlar la calidad de toda la leche en polvo que entraba al país, lo que hoy ya es una realidad.

De la misma forma, participaron en la norma oficial para la elaboración de quesos, especificando que hay normas mexicanas para cada tipo, pero no había una oficial, que es diferente, porque ya es una NOM y es obligatoria.

Destacó que para que un producto pueda denominarse queso tiene que ser 100 % de leche, de vaca o de cabra, y tiene que ser completamente puro, es decir, ya no pueden tener fórmulas lácteas.

Reconocer imitación

Al comprar un queso, si dice imitación, es que no tiene leche, es de grasa vegetal, mezclado muchas veces con leche, pero no es pura. Esa Norma Oficial obliga a utilizar ciertos ingredientes y especificar si el queso no los lleva para que el consumidor sepa.

“Esa norma era muy necesaria, urgente, porque mucho producto que entraba al país, y también de lo que se producía al interior, no estaba normado oficialmente, y muchas veces no sabíamos si lo que estábamos comiendo era un queso con leche pura”, añadió.

Hicieron lo mismo en el caso de la elaboración del yogur, trabajando con otros organismos como la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, universidades y otras oficiales para esta norma en específico.

En la reglamentación se logró disminuir la cantidad de azúcar que tengan los productos y aumentar la cantidad de proteína, es decir, que se aumenta la cantidad de leche para un mayor beneficio nutritivo.

Refirió que lograron concretar la norma del etiquetado, que establece que solo los productos de leche líquida 100 % pura pueden decir “leche” en su etiqueta, de lo contrario, debe poner la leyenda “formula láctea”, también para conocimiento del consumidor.