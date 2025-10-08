Nos hemos caracterizado por la transparencia: SSP

En cumplimiento con la transparencia y la legalidad, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto al coordinador general de Administración y Finanzas, Hugo Alejandro Zúñiga Román; el subsecretario de Inteligencia e Investigación, José Octavio García Macías; el subsecretario de la Guardia Estatal Vial Preventiva y de Turismo, Guillermo López Murúa; el subsecretario de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, Zein Jerónimo Gil; y mandos de la SSP, recibió formalmente la entrega del registro de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) ante el Archivo General del Estado de Chiapas a manos del director, Carlos Román García.

Durante el acto protocolario se cumplió con lo que establece el artículo 79 del Registro Nacional de Archivos, fortaleciendo la organización y conservación de la documentación institucional. Permitiendo una correcta organización, conservación y administración de los documentos generados en el ejercicio de las funciones de la Secretaría.

Compromiso

El secretario de Seguridad del Pueblo aseguró que la SSP se ha caracterizado por la transparencia y legalidad en su actuar, trabajando siempre bajo el liderazgo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, continuando con la coordinación interinstitucional para el beneficio y la salvaguarda de las familias chiapanecas. “En la Secretaría de Seguridad del Pueblo nos hemos caracterizado por la transparencia”, aseveró.