Notariado chiapaneco renueva directivas regionales

Como cada dos años, se llevó a cabo la renovación de la presidencia regional del Colegio de Notarios Zona Centro del estado de Chiapas, quedando designado Ovidio Cortázar Ramos.

En ese sentido, explicó que el Consejo Estatal del Notariado en Chiapas se distribuye en tres regiones: la Selva, con 12 notarios; la zona Costa con aproximadamente 54; y la zona Centro, donde se concentra el grueso del gremio con 185 notarios.

Adelantó los tres ejes centrales de trabajo para esta nueva gestión: la profesionalización del notariado, la recuperación de la función social y la modernización del protocolo digital.

“El notariado debe demostrar mucha más confianza a través de la transparencia”, afirmó.

Respecto a la función social, comprometió el respaldo gratuito del notario para mujeres víctimas de violencia, así como la oferta de testamentos a bajo costo durante todo el año.

Uno de los cambios estructurales más importantes que se propone es la renovación del cuerpo notarial mediante un sistema de oposición.

Cortázar Ramos indicó que existe una iniciativa, propuesta mediante foros del gremio, para que las designaciones no sean directas por el ejecutivo estatal.

La propuesta establece que los candidatos deberán aprobar un examen de aspirante y otro de oposición, además de certificar su formación académica cada dos años.

Propuestas

Para garantizar la legalidad y transparencia, el presidente mencionó que se ha propuesto integrar un comité de ética con facultades legales para sancionar a quienes incurran en actividades fraudulentas o incumplan con sus deberes.

Ovidio Cortázar expresó su confianza en que estas iniciativas contarán con el apoyo del gobernador Eduardo Ramírez y, a nivel nacional, de la presidenta Claudia Sheinbaum, para transitar hacia una modernización que beneficie a la sociedad chiapaneca.