Novatadas ponen en riesgo a estudiantes

El señor José Núñez, padre de una estudiante normalista, denunció que las conocidas novatadas están provocando daños en los alumnos y alumnas que participan por los tipos de actividades que se desarrollan.

Calificó estas acciones como una traición del Comité Estudiantil, por el presunto maltrato a la comunidad de recién ingreso.

En el caso de su hija, explicó la persona originaria de Simojovel, la fueron a tirar al parque Central después de que estuvo a punto de colapsar. Fue la misma ciudadanía la que brindó el auxilio.

Recordó que a los padres de familia les pidieron bolsas de nylon que, según, se usarían en el trabajo de campo; sin embargo, detalló, fueron ocupadas para cubrir la escuela y que no se noten las anomalías al interior.

Situación al interior

Según el relato de don José, su hija enfatizó que a los de nuevo ingreso no los dejan acudir al baño, además de que reciben otras sanciones después de varias horas de trabajo, es decir, les dan agua a los alumnos en un recipiente que es repartido entre varias personas.

Lo mismo ocurre, detalló, con la ropa que la tienen que usar dos o tres días. También les hacen tomar tazas de café hirviendo en poco tiempo.

Por toda esta situación, pidieron a las autoridades de Chiapas a que intervengan en el tema, debido a que se están lacerando los derechos humanos de las juventudes.

Su hija, remarcó don José, está a salvo y no acató las órdenes del Comité Estudiantil, por lo que pidió que haya inspección en el lugar para evitar que más estudiantes resulten afectados.

En la cuestión de comida, puntualizó, su hija le narró que recibían una papa con dos tortillas y terminando tenían que cargar el vaso y el plato por varios minutos. Hasta el cierre de esta información, no se había emitido postura oficial sobre el tema.

Finalmente, José Núñez también pidió que haya respeto a la posición y los lugares de los estudiantes, debido a que fue un proceso legal y transparente para que la comunidad estudiantil tenga su espacio en esta institución de Educación Superior.