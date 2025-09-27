Novedosa actividad; baile para jóvenes de otra época

El baile entre personas mayores de 50 años se ha convertido en una alternativa de reactivación física, que además ofrece recreación en eventos de tipo disco, que se organizan en la ciudad con música de los setentas.

Estas actividades son realizadas por un grupo de entusiastas que se reúne en la capital del estado para bailar y organizar eventos para incentivar el interés por el baile y la danza.

Así lo explicaron los directores del proyecto Luis Enrique Selvas, Blanca Martínez y Francisco Estudillo, quienes explicaron esta práctica novedosa representa una alternativa de ejercicio y diversión para jóvenes de otra época.

Explicaron que en el club acuden personas de varias edades, mayormente por encima de los 50 años de edad, que ven en el baile una oportunidad de ejercicio.

Pero además busca crear una nueva oportunidad de emprendimiento, pues organizan eventos denominados: Noche Disco, con música de los setentas.

Grupo Retrodance

Muestra de ello, dijo, es que mediante el Grupo Retrodance realizarán un evento el próximo 18 de octubre, una fiesta de música disco en su décima edición, para jóvenes de otra edad, en el barrio 5 de Mayo, en la capital del estado.

“Están todos invitados realizaremos una noche disco para convivir y ofrecer testimonio de esta actividad que ayuda a mantener en forma y generar vínculos sociales”, dijo Luis Enrique Selvas.

Finalmente realizaron una invitación para sumarse al club, participar en el evento próximo y por su cuenta pensar en el baile como una opción de salud.