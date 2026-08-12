Nuestra gente merece vivir tranquila: Aparicio

Bajo la visión del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, de construir una seguridad más cercana, humana y con presencia en territorio, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio, sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento.

Acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo; Aparicio Avendaño destacó que esta Nueva ERA se impulsa una seguridad estratégica de prevención, no desde la reacción.

“Con la visión de nuestro gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, estamos haciendo una seguridad diferente: más cercana, más humana y, sobre todo, presente en territorio. Queremos escuchar a la gente, atender sus preocupaciones y actuar antes de que los problemas sucedan”.

Durante esta reunión de trabajo, el titular de la SSP afirmó que las familias de la Frailesca no están solas: “quiero decirles algo muy claro, cuentan con nosotros, estamos aquí para cuidarlas y seguiremos trabajando todos los días para conservar la paz y la tranquilidad que tanto queremos en Chiapas, haciendo equipo, sociedad y gobierno lograremos más y mejores resultados”.

Finalmente, Aparicio Avendaño reiteró que continuarán recorriendo de manera personal los municipios para continuar avanzado de la mano de la ciudadanía en la ruta de la prevención y la paz.