Nuestra única alianza es con la gente, afirma MC

“Las y los ciudadanos ya ven en Movimiento Ciudadano a la única alternativa para el futuro de México. La encuesta de Enkoll publicada este 1 de octubre en el diario El País lo confirma”, afirmó Manuel Sobrino Durán, dirigente estatal de este instituto político en Chiapas.

El estudio ubica a Movimiento Ciudadano (MC) como la segunda fuerza política del país con saldo positivo en la opinión ciudadana (+7), mientras PRI y PAN se hunden en la desaprobación con -59 y -32, respectivamente.

Supuestas alianzas

Sobrino subrayó que estos resultados explican los intentos de vincular al movimiento naranja con supuestas alianzas: “Quieren instalar esa narrativa porque saben que los negativos del PRI y del PAN son insalvables. Morena busca desviar la atención de sus propios problemas: el huachicol, los escándalos de corrupción y la frivolidad de sus cuadros”.

El coordinador estatal recordó que la decisión de no establecer alianzas no es nueva, sino que está respaldada por resoluciones vigentes de la Convención Nacional Democrática y del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano. “Desde Dante Delgado quedó claro que nuestra ruta era construir un proyecto ciudadano y sin ataduras a la vieja política. Hoy Jorge Álvarez Máynez mantiene con firmeza ese principio”, puntualizó.

Le fallaron a México

Finalmente, Manuel Sobrino sentenció que el PRIAN ya le falló a México y Morena lo traicionó, por lo cual Movimiento Ciudadano no se mezclará con la vieja política.