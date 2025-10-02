﻿﻿
Nuestra única alianza es con la gente, afirma MC

Octubre 02 del 2025
Manuel Sobrino Durán dijo que Movimiento Ciudadano es la única alternativa para el futuro de México. Cortesía

“Las y los ciudadanos ya ven en Movimiento Ciudadano a la única alternativa para el futuro de México. La encuesta de Enkoll publicada este 1 de octubre en el diario El País lo confirma”, afirmó Manuel Sobrino Durán, dirigente estatal de este instituto político en Chiapas.

El estudio ubica a Movimiento Ciudadano (MC) como la segunda fuerza política del país con saldo positivo en la opinión ciudadana (+7), mientras PRI y PAN se hunden en la desaprobación con -59 y -32, respectivamente.

Supuestas alianzas

Sobrino subrayó que estos resultados explican los intentos de vincular al movimiento naranja con supuestas alianzas: “Quieren instalar esa narrativa porque saben que los negativos del PRI y del PAN son insalvables. Morena busca desviar la atención de sus propios problemas: el huachicol, los escándalos de corrupción y la frivolidad de sus cuadros”.

El coordinador estatal recordó que la decisión de no establecer alianzas no es nueva, sino que está respaldada por resoluciones vigentes de la Convención Nacional Democrática y del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano. “Desde Dante Delgado quedó claro que nuestra ruta era construir un proyecto ciudadano y sin ataduras a la vieja política. Hoy Jorge Álvarez Máynez mantiene con firmeza ese principio”, puntualizó.

Le fallaron a México

Finalmente, Manuel Sobrino sentenció que el PRIAN ya le falló a México y Morena lo traicionó, por lo cual Movimiento Ciudadano no se mezclará con la vieja política.

