Nuestro estado es clave para conectividad del sureste

En su visita a Chiapas, Augusto Ramos, presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), afirmó que la entidad es estratégica para la conectividad de todo el sureste y la península, por lo que resulta fundamental que las arterias carreteras se mantengan en condiciones óptimas para el tránsito de vehículos de carga.

Señaló que Canacar representa a más de 250 mil empresas al servicio público federal en el país y subrayó la importancia de que la cámara tenga presencia no solo en temas federales, sino también estatales y municipales, a fin de garantizar que la conectividad y la infraestructura sean siempre eficientes.

Infraestructura

El líder transportista explicó que una infraestructura adecuada permite que las mercancías lleguen en tiempo y en las condiciones necesarias. Cuando una mercancía no llega oportunamente, dijo, se genera un sobrecosto por los tiempos de entrega, sobre todo cuando se trata de artículos perecederos.

Asimismo, destacó el crecimiento que ha tenido Chiapas en los últimos meses y años, así como la cercanía y la interlocución directa que Canacar ha mantenido con el gobernador y su gabinete, con el objetivo de que el transporte sea competitivo, eficiente y seguro.

En materia de seguridad, Augusto Ramos aseguró que la entidad ha registrado una mejoría fundamental para el sector. “En el estado de Chiapas no escuchamos de robos a mercancías, robo al autotransporte de carga, lo cual nos garantiza que estamos en un estado que podemos decir que el transporte de carga por este estado puede garantizar un libre tránsito”, afirmó.

Recordó que desde hace dos años la delegación de Canacar llegó a Chiapas, donde su delegado Raquel ha tenido un acercamiento no solo con funcionarios, sino también con transportistas afiliados y con otras asociaciones de transporte de carga.

Finalmente, subrayó que el libre tránsito y la seguridad en los temas fronterizos, principalmente con Guatemala, son primordiales para el autotransporte de carga. “El día de hoy podemos decir que tenemos y garantizamos la seguridad también en el estado en temas fronterizos con Guatemala principalmente”, concluyó.