Nueva apuesta para frenar las invasiones

El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) informó que existe un proyecto preparatorio para redefinir los márgenes del Cañón del Sumidero, incluyendo un límite físico tipo barda, en tanto que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) confirmó que se tienen cinco carpetas de investigación contra invasores.

José Alfonso Iracheta Carroll, director general del Insus, explicó que estas acciones forman parte de una estrategia nacional de regularización de tierras en todo el país.

Sin embargo, destacó el papel del parque nacional Cañón del Sumidero, que urge ser atendido puesto que, dijo, aproximadamente 40 mil familias viven de manera irregular o en zonas limítrofes.

Abundó que existe un proyecto con el Gobierno Estatal y participación de la Federación para construir o ampliar una barda física que impida la expansión de asentamientos.

En tanto, la Conanp tiene un reporte de cinco carpetas de investigación por acciones de invasión y/o cambio de uso de suelo, mientras que hace un par de años una persona fue sentenciada.

Estas acciones plantean una nueva apuesta por diversas rutas para frenar las invasiones en el parque nacional Cañón del Sumidero y una oportunidad para atender el rescate de este importante espacio natural.