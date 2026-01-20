Nueva área protegerá especies emblemáticas

La emisión de un nuevo decreto para proteger una área natural de 950 hectáreas en el municipio de Marqués de Comillas ayuda a la conservación de la vegetación y de especies emblemáticas, destacó la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) que encabeza Malena Torres Abarca.

De hecho, la secretaria resaltó que ese documento de protección es una de las acciones más importantes en materia medioambiental en este sexenio.

Ahora están protegidas 950 hectáreas en la reserva natural Kixin Yo Shoo–Las Cavernas; la acción se hizo bajo los lineamientos establecidos por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

La zona resguarda ecosistemas estratégicos y, además, con la protección se fortalece la conectividad ecológica y también un compromiso para la preservación de especies emblemáticas.

Conservación

La conservación de nuevas áreas naturales, destacó Torres Abarca, también representa una política pública de interés por el desarrollo sustentable, la cual abona a la identidad cultural para cuidar espacios que también ayudan en la recarga hídrica.

La zona de reserva natural se ubica en Nuevo San Isidro, y la protección es en la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica. La idea del gobierno local es trabajar de la mano con las comunidades.

Después de la firma del decreto, desde la Secretaría se destacó que esas acciones abonan a la conciencia ambiental de Chiapas, debido a que es un compromiso para “convivir en armonía con la naturaleza”.