Nueva calle beneficia a la 20 de Diciembre

Por primera vez, nueva calle fue entregada a habitantes de la colonia 20 de Diciembre en Tuxtla Gutiérrez como parte del programa Calles Felices, con una obra de 300 metros lineales de pavimentación integral.

Durante la entrega, el presidente municipal Ángel Torres destacó que la intervención representa un cambio importante para las familias de la zona, al mejorar las condiciones de movilidad y acceso a los servicios.

“Se entrega justicia social, se entrega algo más que una calle. Es entregarles sus sueños, sus esperanzas, sus ilusiones, pero también devolverles la confianza”, expresó.

Más adelante

El alcalde señaló que aún existen vialidades pendientes por atender en la colonia, por lo que adelantó que se contempla construir la calle de salida y una conexión hacia el campo, con el objetivo de mejorar la comunicación entre los habitantes y facilitar el acceso a esta zona.

Resaltó que contar con calles en mejores condiciones no solo beneficia la movilidad cotidiana, sino que también puede facilitar la llegada de servicios de emergencia, como ambulancias, sobre todo ante situaciones en las que el traslado oportuno puede ser determinante.

Continuarán las obras

En este contexto, informó que el programa Calles Felices ya suma más de 500 calles entregadas en diferentes puntos de Tuxtla Gutiérrez, aunque reconoció que todavía existe un importante rezago en infraestructura vial.

Adelantó que durante los próximos meses se prevé iniciar alrededor de 30 calles más para cerrar el año, aunque la cifra podría aumentar conforme avance la planeación de las obras.

El edil atribuyó el avance a los ahorros y al manejo de los recursos públicos, además del trabajo coordinado con los comités ciudadanos y el Cabildo municipal.

Respaldo federal

Señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum a través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), entregó 423 millones de pesos durante 2025 y que este año la inversión federal fue de 290 millones de pesos.

En este sentido, manifestó su expectativa de contar con mayores recursos el próximo año para ampliar el número de vialidades atendidas.