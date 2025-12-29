Nueva carretera Tuxtla-Berriozábal

La titular de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas, Ana Karen Gómez Zuart, confirmó que en el primer trimestre del año se construirá una nueva obra de conectividad en la zona Metropolitana la cual unirá a Berriozábal con Tuxtla Gutiérrez.

Mencionó que el trazo podría ser sobre la ruta existente o tener algunas variantes.

Expuso que en Tapachula se tendrá una fuerte inversión para el mejoramiento de vialidades, además de obras de relevancia, lo mismo que sucederá con Teopisca, donde se busca crear un libramiento dinámico y con economías emergentes.

Plan Anual de Inversión

Explicó que aún se detallan los montos de inversión pero se darán a conocer en breve y se tratan de proyectos que dan inicio al Plan Anual de Inversión para el 2026.

En el caso de las obras de Tapachula se trata de una atención urgente de mejoramiento a la imagen urbana, pero también al mantenimiento de rutas de comunicación en una de las ciudades de mayor relevancia económica en la entidad.

Un caso similar a la inversión en Teopisca, en tanto que la nueva vialidad en la ruta Berriozábal-Tuxtla se trata de una acción prioritaria para el mejoramiento de las convicciones de toda la Zona Metropolitana que es el rostro de entrada de Chiapas con el centro del país.